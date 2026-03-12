◆大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）高安（田子ノ浦）が絶好調だ。４日目の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）との一番。力強さと馬力。そしてまわしを切るテクニック。ベテランの味を十分に発揮して４連勝とした。課題は１５日間の体調維持とプレシャーに弱い精神面。５日目は若手の義ノ富士（伊勢ケ浜）が相手。過去の対戦は３連勝と圧倒している。まだ序盤だが、悲願の初Ｖに向けても負けられない一番だ。２日連続