歌手の青山テルマ（38）が、12日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。親友のモデルでタレント・藤田ニコル（28）の夫について語った。藤田は俳優の稲葉友と約3年間の交際を経て、2023年8月に結婚。昨年12月に第1子妊娠を発表している。同番組に「出産直前、生放送最後の出演」として登場した藤田は、妊娠後の夫の変化について「1・5倍優しくなった」と打ち明けた。「ケンカもしたことないし、普段