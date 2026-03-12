＜台湾ホンハイレディース初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞台湾で行われている国内女子ツアー新規大会の第1ラウンド。最終組が前半を終えて、ヌック・スカパン（タイ）が6アンダー・単独首位に立っている。【ライブフォト】きょうの吉田鈴さんはミニスカスタイル3打差2位タイに金澤志奈と小林光希。4打差4位タイに菅楓華と鶴岡果恋、5打差6位タイには2連勝を狙う女王・佐久間