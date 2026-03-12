ツアー通算2勝の堀奈津佳が、今年の「ジャパンゴルフフェア2026」（3月6〜8日、パシフィコ横浜）でジュニア時代の“象徴”と話す宮里藍と共演。2015年にシード権を手放してから復活を目指す足掛かりとする。【写真】ドレス姿で雰囲気一変！堀奈津佳の“ギャップ”にドキッ今年のゴルフフェアは3日間で過去最多となる6万8000人超の来場を記録した。2019年に参加して以来となった堀は「すごく人が多かったです。以前よりブースがバ