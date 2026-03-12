3月6日〜8日まで、ゴルフフェアが開催。現場で見つけた面白いものをお伝えしたい。今回は、バンス角がマイナス2度という変わったウェッジを紹介する。【写真】バンスがまったくなくて、ソールが凹んだウェッジそのウェッジは、リンクスから発売された『スライドソール マスター ウェッジ』。横田真一が監修したモデルだという。「横田プロがあるときハワイの中古ショップで見つけたマイナスバンスのウェッジを打ったことがあり、『