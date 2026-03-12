テレビ東京が12日、東京・六本木の同局で4月編成説明会を行い、経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜後11・06）のリニューアルをアピールした。放送開始20年の節目となる4月にリニューアルされる。作家の村上龍氏と女優の小池栄子が卒業し、新たに「蛇にピアス」などで知られる芥川賞作家の金原ひとみ氏と音楽プロデューサーのヒャダインがMCに就任する。コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長の工藤仁巳氏は村上氏と小池に