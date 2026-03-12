俳優の横浜流星が12日、都内で行われた『Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念新CM 発表会』に登壇した。自身が出演する新CMでは仕事の合間にピアノに熱中する姿を披露。実際にマイブームやハマっていることを聞かれると「好きなことは芝居です」ときっぱり回答した。【全身ショット】かっこいい！ブラックのセットアップで登場した横浜流星「ただひたすら芝居というものを追求し、これからも日本映画業界を発展させられるよう