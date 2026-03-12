テレビ東京が12日、東京・六本木の同局で4月編成説明会を行い、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）がMCを務める新番組「日経スペシャルアンパラレルド〜日本発、世界へ〜」（水曜後11・06）を発表した。これまで特番として好評を博してきた若林MCの経済番組のレギュラー化。企業の取り組みを深掘りするだけでなく、ライバルの動向や業界全体の潮流まで俯瞰し、経済のリアルを多面的に描き出す。コンテンツ戦略局