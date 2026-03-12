テレビ東京が12日、東京・六本木の同局で4月編成説明会を行い、人気ドラマ「孤独のグルメ」の新シリーズ「孤独のグルメ Season11」（4月3日スタート、金曜深夜12・12）を発表した。レギュラーとしては2022年10月に放送された「Season10」以来、約3年半ぶりの新シーズンとなる。同作は、松重演じる輸入雑貨商・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処で自由に食を楽しむ姿を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。12年1月に放