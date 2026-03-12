俳優の横浜流星が12日、都内で行われた『Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念新CM 発表会』に登壇した。【全身ショット】かっこいい！ブラックのセットアップで登場した横浜流星新CMでは仕事の合間にピアノに熱中する姿を演じた横浜は「映画的ですよね。ドラマ仕立てでブランドの世界観や商品の魅力がしっかり詰まったCMになってるのでは」と出来栄えに自信。特に力を「ピアノのシーンですね。前に作品で一度、弾きましたが1