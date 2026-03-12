阪神と巨人による共同プロジェクト「伝統の一戦〜THECLASSICSERIES〜」の共通ビジュアルが完成した。今季は4月14日からの甲子園での3連戦、5月22日からの東京ドームでの3連戦が対象。阪神からは才木、坂本、佐藤輝の3選手が共通ビジュアルに登場し「新たな伝説の試合になる」をテーマに、「伝統の一戦」を盛り上げる。また同期間に合わせて、甲子園歴史館と野球殿堂博物館に収蔵されている「伝統の一戦」にまつわる史料を