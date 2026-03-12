松本文部科学大臣は、週刊文春で報じられた過去の女性との不倫関係を認め「お詫び申し上げる」と陳謝しました。【映像】松本文部科学大臣「本当に申し訳ございませんでした」松本文科大臣「まずもって今回週刊誌に私の件が報道されました。皆様方におわびを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした」「妻からも大変大きな叱責を当時いただいたところであります」松本大臣は「すでに家族間では整理がついている