県庁を訪れた戸塚選手（左）＝１１日、県庁ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗選手（２４）が１１日、神奈川県庁を訪れ、黒岩祐治知事らに喜びを報告した。横浜市旭区出身。２０１８年平昌、２２年北京と３大会連続で出場し、悲願の初制覇を果たした。県庁で戸塚選手は「オリンピックに２回出て、思うような滑りができなかったり、（競技中に激しく転倒して）救