ワイヤレスヘッドフォン「JBL Live 780NC」と、オンイヤーヘッドフォン「JBL Live 680NC」 ハーマンインターナショナルは12日、モダンでエレガントなデザインに一新したワイヤレスヘッドフォン「JBL Live 780NC」と、オンイヤーヘッドフォン「JBL Live 680NC」をメディアに公開した。発売日や価格は未定で、今後発表される予定。Tourシリーズの下となるLiveシリーズの新製品となる。