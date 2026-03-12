前走のアイビーＳで２着に好走して、フラワーＣを目指していたアートバーゼル（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が、来週の重賞を使わずに回避して放牧へ出ることになった。右前脚の球節炎と診断されて、大事を取って治療に専念するとしている。社台オーナーズが３月１２日、ホームページで発表した。