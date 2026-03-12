巨人の増田陸内野手（２５）が１２日、１軍に合流した。この日ソフトバンクとのオープン戦が行われる、みずほペイペイドームに姿を現した。昨季はキャリアハイの８７試合に出場したが、キャンプは２軍スタート。１１日に行われた春季教育リーグのロッテ戦（ロッテ浦和）では４打数４安打５打点の活躍を見せており「現状を受け止めて、ここからはい上がっていく。『負けたくない』という気持ちは常に持っている」と闘志を燃やし