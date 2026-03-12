17日から放送されるマクドナルドの新CMに妻夫木聡（45）と伊藤沙莉（31）が出演する。【映像】「泣けてくる」感激の表情を見せる妻夫木聡新CMでは兄妹役を演じた2人。妹役を演じた伊藤は、おととし結婚した演出家の夫と、実の兄、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介とのエピソードを明かした。伊藤「（夫から）急に電話がかかってきて、『今お兄さんと飲んでいる。良かったらきたら』と言われた。『じゃあ行く』と言って、一