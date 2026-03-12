グローバルボーイズグループ・ＪＯ１が１２日、都内で行われたアンバサダーを務めるセルフケアブランド「Ｓｏｒｕｌｅ」の新ＣＭ発表会に出席した。イベントでは、３月２日に２９歳の誕生日を迎えた川尻蓮のために、サプライズのバースデーケーキが登場。川尻は「ありがとうございます！」と喜びを爆発させるも、河野純喜から「１０日前っすよ。Ｓｏｒｕｌｅさん、優しすぎますって！」とまさかのツッコミが入った。新ＣＭに