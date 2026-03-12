スギ花粉が広い範囲でピーク迎える3月上旬から中旬。花粉症の人にとっては辛いシーズンですよね。ファッションブランド「Honeys（ハニーズ）」は、"着るだけ花粉対策"をキャッチコピーに、軽くはたくと花粉が落ちやすくなる「花粉リリース加工」を施したカーディガンを複数販売しています。2026年3月12日現在、値下げされて1980円で購入できる商品もありますよ。UVカット機能も！11日現在、ハニーズの「花粉対策Vネックカーデ」と