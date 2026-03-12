3月12日（現地時間11日）、キア・センターでオーランド・マジックがクリーブランド・キャバリアーズを迎え撃ち、128－122で白星を獲得。勝利の立役者となったデズモンド・ベインが35得点6アシスト0ターンオーバーを記録し、「35得点5アシスト0ターンオーバー」を記録した球団史上3人目の選手となった。 過去にマジックでこの記録を達成したのは、トレイ