フジプレアムが急動意、全般リスクオフの地合いのなかで一時１１％を超える上昇で４４０円台まで急浮上した。高市政権が掲げる１７の重点投資分野に関して１０日に官邸で開かれた日本成長戦略会議において優先的に投資支援対象とする６１製品・技術が示された。このうち具体的な「官民投資ロードマップ（工程表）」が提示された２７の製品・技術ではペロブスカイト太陽電池もリストアップされている。フジプレアムは強みと