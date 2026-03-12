ＩＮＰＥＸが続伸。ホルムズ海峡やその付近で、貨物船などが新たに攻撃を受けたことも伝わるなか、原油の供給不安が高まり、１１日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限は前日比３．８０ドル高の１バレル＝８７．２５ドルだった。この日の時間外取引ではＷＴＩ価格は一時９５．９７ドルまで上昇。ＷＴＩ価格が値を上げるなか、ＩＮＰＥＸは堅調な値動きとなっている。