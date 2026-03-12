午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６６、値下がり銘柄数は１５０９、変わらずは１４銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは鉱業のみ。値下がりで目立つのは不動産、銀行、その他金融、証券・商品、保険、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS