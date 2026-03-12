サクラメント・キングス vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年3月12日（木）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 109 - 117 シャーロット・ホーネッツ NBAのサクラメント・キングス対シャーロット・ホーネッツがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キング