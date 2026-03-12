12日14時現在の日経平均株価は前日比1083.18円（-1.97％）安の5万3942.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は66、値下がりは1509、変わらずは14と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は189.86円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が136.38円、東エレク が105.29円、豊田通商 が27.78円、ファナック が23.57円と続いている。 プラス寄与度トップ