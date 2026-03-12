12日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円12銭前後と、前日午後5時時点に比べ89銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円52銭前後と29銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース