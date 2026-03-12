2026年3月7日、中国メディア・環球時報は、米誌「カレント・アフェアーズ」の記事を引用し、米国の若年層が中国への好感度を高めていると報じた。記事は、終わりの見えない対外戦争と国内の経済的苦境に失望した米国の若者にとって、中国が希望に満ちた選択肢に映っていると紹介。SNSでは中国人の日常習慣を模倣する「チャイナマクシング（Chinamaxxing）」と呼ばれる現象が広がっており、若年層の対中好感度は上昇傾向にあると伝