ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破。チャーター機で準々決勝が行われる米マイアミに到着した。菊池雄星（エンゼルス）は13時間移動を乗り切る驚きの方法をSNSで明かしていた。菊池は11日に更新したインスタグラムのストーリー投稿で、機内の様子を捉えた1枚の画像をアップ。目の前に並べられたのは、アメリカのバブルガム「Dubble Bu