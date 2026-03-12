アメリカとロシアの高官による協議が11日行われました。延期されているウクライナ和平に向けた3カ国による高官協議についても意見が交わされた可能性があります。アメリカのウィトコフ中東特使は自身のSNSでトランプ大統領の娘婿、クシュナー氏とともに南部フロリダ州で、ロシアのドミトリエフ大統領特別代表らロシア代表団と会談したと明らかにしました。ウィトコフ氏は「両チームは様々な議題について協議し、今後も連絡を取り合