甲子園球場の名物になっている「監督・選手コラボグルメ」の新作が12日、発表された。従来から発売されている藤川監督、近本、大山、佐藤輝、森下のグルメに加えて、今春から及川、大竹、村上、小幡らの新作弁当が登場。また左アキレス腱断裂でリハビリ中の石井の新作弁当と丼も開幕から登場する。4月7日のヤクルト戦から発売される。初のグルメプロデュースで「思い出の味！及川の豚丼弁当」と「甘党・及川のいちご＆みかんク