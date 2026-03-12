Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。愛する子どもたちとのお出かけは楽しいですが、現実的にはバタバタして疲れることも多いですよね。特に抱っこが必要なシーンでは手が空いていなくて苦労しがち。そんな子育てのストレスを減らし、快適なお出かけをサポートしてくれるのが「Hug育バッグ」。現役保育士が開発しただけあり