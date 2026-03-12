【ＴｈｅＲａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査】新日本プロレスや全日本やＳＷＳなど数々の団体を渡り歩いた谷津嘉章（６９）が印象深い自身の試合を明かした。最初に挙げた試合は１９８１年６月２４日、新日本の東京・蔵前国技館大会で行われた国内デビュー戦だ。７６年モントリオール五輪レスリングフリースタイル９０キロ級で８位入賞を果たした谷津は大物ルーキーとして８０年に新日本プロレスに入団。そのデビュー戦