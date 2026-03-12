カーショーのブルペン待機が示す米国監督の“勘違い”米国代表は11日（日本時間12日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールBの2位通過を決めた。イタリア-メキシコ戦の結果次第では1次ラウンド敗退の可能性もあったなかで、無事に準々決勝進出を果たした一方、マーク・デローサ監督の“勘違い”発言が波紋を広げている。監督本人は「言い間違い」と釈明したものの、米メディアからはMLBが該当の動画