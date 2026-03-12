GITANE ギター・本田毅、ベース・本田聡の本田兄弟と、スウェーデン在住のヴォーカルJun EldingによるロックバンドGITANEが、2025年夏に開催した6年ぶりのバンドスタイルライブを収録したDVD『MIRACULOUS ENCOUNTER』を2026年3月18日に発売する。本作には、2025年8月2日に東京・代官山SPACE ODDで行われたライブ『MIRACULOUS ENCOUNTER』の模様を収録。同公演は、2019年に開催された17年ぶりの再集結ライブ以来とな