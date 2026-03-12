阪神は１２日、今季の甲子園初戦の４月７日・ヤクルト戦から藤川球児監督と選手２２人がプロデュースする「監督・選手コラボグルメ」を販売すると発表した。人気メニューの「近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路県産たまねぎ盛り〜」などに加え、今季から「思い出の味！及川の豚丼弁当」など１５種類の新メニューが加わる。及川は「両親が共働きだったので、幼少期は作り置きしてもらっていました。印象は、夏休みや長期休みにお