東京ばな奈35周年のコラボイヤー第1弾として、「東京ばな奈」と「モンチッチ(Monchhichi)」がコラボレーション！「東京ばな奈」カラーがかわいい「モンチッチキーチェーン」が発売されます☆ 東京ばな奈×モンチッチコラボレーション 商品名・価格：・東京ばな奈×モンチッチキーチェーン2,300円（税込）・東京ばな奈×モンチッチキーチェーンセット3,300円（税込）※セットは公式オンラインショップ