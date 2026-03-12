Ｊリーグは１２日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）の連結子会社である三菱ＵＦＪ銀行と、トップパートナー契約を締結したことを発表した。Ｊリーグは「６０クラブが、それぞれの地域で輝く」、「トップ層が、ナショナル（グローバル）コンテンツとして輝く」の２つの成長テーマを掲げ、世界水準のリーグを目指し、様々な改革を推し進めている。「世界が進むチカラになる。」というパーパス（存在意義）を掲げ