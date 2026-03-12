 この記事のポイント 「HOTEL R9 The Yard 滑川」は2026年3月28日に開業予定です。客室は全40室で、ダブル36室とツイン4室の構成です。北陸自動車道「滑川IC」から車で約6分の立地です。出張利用と週末の短期滞在を両立しやすいホテルです。富山県滑川市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 滑川」が2026年3月28日に開業します。予約受付は2026年3月19日15時に始まる予定です。 R9 HOTELS GROUP「HOTEL R9 The Y