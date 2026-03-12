元乃木坂４６で女優の久保史緒里が１２日までに自身のインスタグラムを更新。東日本大震災から１５年を経た心境をつづり、故郷に思いを馳せた。宮城県出身の久保は、「東日本大震災から今日で１５年が経ちました」と書き出すと、「当時、９歳で経験した記憶は、今も鮮明に私の中に刻まれています。あの時の経験を、忘れないこと。そして、伝えていくこと。この先もずっと、私の心には故郷への想いがあります。ふるさと東