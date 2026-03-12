元乃木坂４６でタレントの松村沙友理さんが１２日、Happyくじ『セブンーイレブン』商品発表会に登壇しました。【写真を見る】【 松村沙友里 】第１子出産後、初イベントに登場！Happyくじでハッピー育児「この子はもしかしたらアイドルの素質があるな」イベント開始直前に第１子を出産したことを自身のインスタグラムで報告していた松村さん。特賞の「BIG！ぬいぐるみからあげ棒」を持ち、ピスタチオカラーのワンピース姿で登壇