東日本大震災。 私たちの日常を一瞬にして変えてしまった未曽有の大災害。 １５年前の３月１１日でした。 発生時間をあなたは覚えていますか？ 栃木県内での最大震度６強。 ４人が亡くなりました。 ガソリンスタンドの長い列。 スーパーでは品薄状態。 電力不足でこの年の３月は、関東地方を中心に計画停電。 そして福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の流出。 様々な出来事がありましたが