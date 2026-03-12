全日本空輸（ANA）は、TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」を国際線ファーストクラスで4月ごろから提供する。さらっとした着心地のドライタイプを海外発路線と日本発ホノルル行き、ストレッチ性が高いスウェットタイプは日本発路線とホノルル発日本行きで提供する。サイズはM、L、XLの3つで、色はネイビー。いずれもロングスリーブ、ロングパンツで、ANAのロゴ入り。2025年7月に、国際線ファーストクラスの一部路線で提供していた