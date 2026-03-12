俳優の中尾明慶（37）が、12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。銀座の無印良品を訪れた「超デカい無印良品でビビるほど爆買いしてきた」動画を公開し、けがをした際に出会ったある商品について語った。【画像】中尾明慶がオススメした無印良品の人気商品「家具／収納用具／寝具／カーテン」のフロアに。クッションを発見し「あーこれ！これのちょっと似たやつで…ビーズクッションなんだけど」と商品を紹介。「7〜8年前