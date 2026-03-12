◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）広島・中村奨成外野手が３回２死一塁でオープン戦１号を放った。竹田の高めの直球を左翼席へ運ぶ先制２ラン。初回の第１打席でも右中間二塁打を放っており、第２打席を終えた時点で、オープン戦は３４打数１２安打の打率３割５分３厘と好調だ。昨年は自己最多１０４試合に出場し、今季はレギュラー定着を誓う２６歳。ドラフト１位・平川（仙台）の加入もあって競争の激しい外野陣