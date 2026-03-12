働きながら家族の介護を担う「ワーキングケアラー」が、企業や社会にとって無視できない存在になりつつある。ＮＴＴドコモビジネスＸ株式会社とＮＴＴデータ経営研究所が共同で実施した調査によると、就労者の約２割が介護を経験していることが分かった。一方で、企業による両立支援制度の導入は進んでいるものの、実際には約４割が制度を利用していない実態も明らかになった。調査は３０〜６０代の就労者１０６１人を対象に実