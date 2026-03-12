◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組メキシコ１―９イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）主将のジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らを擁し、史上最強と言われる米国代表の運命が決まるＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の最終戦が１１日（日本時間１２日）、行われ、大勝のイタリアが４戦全勝で１位突破を決めた。米国は“他力”で２位突破が決定。前回２３年大会４強のメキシコは２勝２敗となり