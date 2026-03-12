出産を目前に控えたタレントの藤田ニコルが１２日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。両親が著名人である白河れいに「親がどんな人か、調べたことはある？」と質問した。藤田は、白河に質問があるとし「親がどんな人か調べたことはある？」と聞いた。白河の父は大相撲の名横綱・貴乃花光司氏、母は元フジテレビアナウンサーの河野景子。藤田は「子どもが大きくなったら検索できる時期に、親の事を調べたりするのかな？って。そ