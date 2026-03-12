イランの最高指導者に新たに選ばれたモジタバ・ハメネイ師＝2018年7月、イラン首都テヘラン/Mehdi Ghasemi/Wana News Agency/Reuters/File（CNN）イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師（56）は米国とイスラエルによる軍事作戦が始まった初日に脚を骨折したほか軽傷を負った。情報筋がCNNに明らかにした。情報筋によると、ハメネイ師は脚のけがに加え、左目の周囲を打撲し、顔に軽い切り傷を負った。イスラエルの情報筋は