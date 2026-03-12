イラン情勢の緊迫化を受けて原油価格が上昇する中、全国のガソリンスタンドでは値上げの動きが相次いでいます。政府はガソリンの価格を来週出荷分から1リットル当たり170円程度に抑制する措置を実施します。福岡市内のガソリンスタンドでは12日午前、値上げ前の駆け込みでの給油が相次ぎました。給油に来た人は「ギリギリセーフという感じ」と話しました。店頭価格は午前8時過ぎに154円から180円へと26円の値上げされました。一方