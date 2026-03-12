アストロズの今井達也投手（２７）は１１日（日本時間１２日）にフロリダ州ジュピターでのマーリンズとのオープン戦に先発して３回を投げ、無安打無失点、４三振と好投した。打者９人に３５球でストライク２４球と制球が安定、最速９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマーク。チームは４―１で勝ち、勝利投手になった。立ち上がりから完璧だった。先頭エドワーズに２球目のフォーシームを痛烈なライナーで打ち返されるも左直